Iris Mittenaere privilégiée ? Elle fait une mise au point

Ces derniers temps, Iris Mittenaere est régulièrement la cible de critiques et d’attaques de la part de certains internautes. Et il y a quelques jours, la jeune femme dénoncé sur Instagram le harcèlement dont elle est victime régulièrement : "Franchement, j’ai reçu des propositions… vous savez que ce n’est pas anonyme ? Parce que moi je vois vos profils… et les propositions complètement tordues et les jalousies de certaines je les vois aussi. j’avais l’habitude des jalousies de certaines personnes mais les malades mentaux je commence à saturer. Alors semaine pro je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils. Enfin bref je ne laisserai personne m’enlever mon sourire. Je suis très heureuse et me rends compte de chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre microcosmique de gens me dérange. Les autres je vous aime".

"C’est bizarre cette obsession"

Malgré tout, Iris Mittenaere reste très présente sur Instagram. Et il y a quelques jours, elle a annoncé être arrivée à Cannes afin de tourner la cinquième saison de Ninja Warrior pour TF1. Ce samedi 19 septembre, Iris Mittenaere a partagé un cliché sur lequel elle sort d’une piscine. Et rapidement, un internaute s’est montré critique, assurant que la jeune femme profitait de sa célébrité : "Miss descend dans les palaces vive la célébrité j'espère qu'ils te reçoivent.gratuitement.tu leur fait.de la pub". Face à cette attaque, Iris Mittenaere a répondu, en faisant une mise au point : "Je suis là pour un tournage Tv. Donc non ce n’est pas offert par l’hôtel les chambres sont payées, j’aime simplement l’endroit et je dis ou je suis. Cette bizarre cette obsession".

Par Alexia Felix