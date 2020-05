Iris Mittenaere recadre un internaute et dévoile un complexe

Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, Iris Mittenaere est une reine de beauté. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir des complexes et de les combattre. En mars dernier, la jeune femme de 27 ans postait une photo avec son chéri pour lutter contre le body shaming. Alors qu’elle a passé le confinement à Paris avec son homme Diego El Glaoui, la jeune femme est restée très proche de ses fans entre séances de sport en direct, cours de pâtisseries ou encore sessions de questions/réponses. Mais jeudi 21 mai, Iris Mittenaere a poussé un coup de gueule après avoir reçu ce commentaire : "Tu es ravissante mais faire attention à ton régime, cherches-tu à faire l’apologie de l’anorexie car tu es de plus en plus maigre !!!"

"J’ai enfin appris à aimer mon corps"

Il n’en fallait pas plus pour énerver la jeune femme. En effet, dans la story partagée en guise de réponse, l’ancienne Miss recadre sèchement l’internaute, "en envoyant ce genre de message au contraire vous créez des complexes aux gens". Cette remarque personnelle a touché Iris Mittenaere en plein cœur. "Trop maigre ? Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance" débute celle qui a représenté la région Nord Pas de Calais. Puis elle se confie sur ses douloureux souvenirs. "Lors des visites médicales on écrivait ’trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur". Celle qui explique que "manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé" raconte comment elle faisait pour essayer de prendre du poids.

"A base de McDo friterie tous les jours, à trouver mes jambes affreuses en photos car trop maigres pour moi". Heureusement, aujourd’hui Iris Mittenere a appris à s’aimer et envoie un message positif à ses fans. "J’ai enfin appris à aimer mon corps. Et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses et c’est ce que nous devrions tous faire. Peu importe la taille de ton jean. L’important est de se sentir bien et d’être en pleine forme".

Par Non Stop People TV