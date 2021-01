Iris Mittenaere : Sa sublime déclaration d'amour à Diego El Glaoui

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c'est l'amour fou. Les deux tourtereaux se sont rencontrés au cours de l'année 2019 et ont officialisé leur relation lors de la Fashion Week parisienne, en septembre de la même année. Depuis ce jour, Miss Univers 2016 et l'homme d'affaires ne se quittent plus. Plus amoureux que jamais, ils n'hésitent pas à partager leur bonheur au grand jour et sur les réseaux sociaux. Leurs photos romantiques font rêver tous leurs abonnés. D'ailleurs, Iris Mittenaere aimerait sauter la pas et se marier au jeune entrepreneur et frère de l’influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui. Dans une interview accordée à TV Mag, l'une des plus belles femmes de France a révélé : "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu… On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents". Ce mardi 19 janvier, la jeune femme a une fois de plus prouvé son amour à son chéri !

"je suis folle amoureuse de lui"

Alors qu'Iris Mittenaere avait "un peu de temps", la jeune femme s'est laissée séduire par le challenge "Vrai ou faux" qui fait fureur sur Instagram ces derniers jours. Un de ses abonnés a cherché à savoir si la Miss France 2016 était folle amoureuse de Diego El Glaoui et la réponse a été sans équivoque. "Il est la personne qui compte le plus pour moi. Mon pilier, mon plus grand soutien. Mon meilleur ami. Donc oui, je suis folle amoureuse de lui", a-t-elle répondu en tagguant son chéri dans sa story Instagram. Une déclaration d'amour incroyable qui prouve à quel point le couple file le parfait amour.

Par Solène Sab