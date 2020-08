Iris Mittenaere veut adopter : sa mère explique son désaccord sur Instagram

En couple avec Diego El Glaoui, Iris Mittenaere semble comblée. Le couple file le parfait amour depuis presque un an. C’est au mois de novembre 2019 que l’ex-Miss France et son chéri ont annoncé leur relation. Car cette fois, Iris Mittenaere a décidé de tout assumer en s’affichant même avec son compagnon sur les réseaux sociaux. Un choix qu’elle avait expliqué dans L’interview sans filtre sur Télé Loisirs. "J'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer moi-même sur mes histoires d'amour parce que j'ai toujours voulu garder ma vie privée secrète et en fait on en a parlé à ma place et ça a été assez lourd d'entendre des choses fausses, d'entendre aussi des points de vue différents du mien", avait confié la jolie brune. Et visiblement, c’est du sérieux avec Diego ! À tel point qu’Iris Mittenaere avait fait un appel du pied à son chéri Diego El Glaoui pendant une interview accordée à "50 min inside" concernant un potentiel mariage. Si pour le moment, rien de prévu à l’horizon, Iris Mittenaere a bien fait comprendre à son compagnon qu’elle ne serait pas contre se passer la bague au doigt.

"C’est compliqué quand on travaille"

Un autre projet trotte dans la tête de l’ancienne Miss Univers : adopter un chien ! Actuellement en vacances en Grèce avec Diego El Glaoui, Iris Mittenaere présentait il y a quelques heures à ses abonnés un magnifique petit chien blanc. "Avouez on forme une jolie famille sur la dernière photo non ?? Commentez un émoji lion pour convaincre Diego !", légende la jeune femme de 27 ans. Sa mère, Laurence Remond, n’a pas manqué de donner son opinion en commentaire du cliché ! Et visiblement, la maman d’Iris Mittenaere n’est pas pour l’adoption d’un nouvel animal à quatre pattes (Iris Mittenaere a déjà deux chats, ndlr). "Tu connais mon point de vue ...c’est mignon mais c’est compliqué quand on travaille …", a déclaré Laurence Remond. Ce à quoi Iris Mittenaere n’a pas manqué de répliquer : "On en a eu même quand tu travaillais ! D'ailleurs, il est temps de prendre un petit chat pour la maison maman ! Ça manque d'une petite bête !".

Par Matilde A.