Jade Lagardère de retour sur Instagram après six mois d'absence

Pendant plusieurs mois, Jade Lagardère n'a plus donné de ses nouvelles sur sa page Instagram. Pourtant, le mannequin de 29 ans avait pour habitude de poster régulièrement des clichés de son quotidien, notamment de sa famille. La jeune femme partage la vie d'Arnaud Lagardère, avec lequel elle s'est mariée en mai 2013. Ensemble, ils ont eu trois enfants, deux filles prénommées Liva et Mila et un petit garçon, Nolan. En juillet 2019, le couple a été la cible de rumeurs sur une supposée séparation. Ainsi, le 9 décembre dernier, Jade Lagardère avait posté un cliché en noir et blanc de son avant-bras sur lequel il était inscrit le prénom de son mari "Arnaud". "J'ai besoin de temps", écrivait-elle en légende.

"Après plus de six mois, me revoilà"

Une fois ce message posté sur Instagram, plus rien. Et les fans de Jade Lagardère ont trouvé le temps long, certains s'inquiétant pour elle. "Que fais-tu Jade depuis tout ce temps ?" postait l'un d'entre eux. "Comme un sentiment d'abandon dans un moment difficile. Reviens vite s'il te plaît", poursuivait un autre. Lundi 22 juin, contre toute attente, le mannequin a fait son retour sur Instagram, après six mois d'absence. Elle a posté une vidéo d'elle où elle se dévoile, souriante. En légende, elle a posté le message suivant : "Parfois, il faut être capable de s'éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses. Après plus de six mois, me revoilà. J'espère de tout coeur que vous allez tous bien". Cependant, elle n'a fait aucune déclaration sur les raisons de son absence 2.0.

Par Non Stop People TV