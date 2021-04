Jade Lagardère jugée pour avoir acheté son permis de conduire

Les faits remontent au mois de novembre 2015. Lorsque le mannequin se présente pour passer son permis de conduire, c’est en fait une autre femme munie de son passeport qui se présente à sa place. L’épouse d’Arnaud Lagardère a cependant nié son implication, et c’est son garde du corps qui a revendiqué la responsabilité des faits, et affirme avoir agi seul et ne jamais avoir informé Jade Lagardère de cette " transaction". Selon nos confrères de PurePeople, Jade Lagardère était déjà titulaire d’un permis belge et souhaitait le convertir en permis français, une démarche apparemment difficile. Le garde du corps, en charge du dossier aurait alors organisé la fraude de sa propre initiative. Jade Lagardère aurait d’ailleurs entre temps passé et obtenu un permis français et le faux ne lui aurait jamais été délivré. Le couple Lagardère avait été entendu par les gendarmes avant l’audition au tribunal correctionnel de Pontoise.

Un trafic plus large

Deux autres femmes sont aussi poursuivies pour les mêmes faits. Il s’agissait vraisemblablement d’une filière, qui a donc été jugée dans son ensemble. Le garde du corps de Jade Lagardère, un ancien du GIGN, des moniteurs d'auto-école, un inspecteur d’examen, et l'adjoint au délégué à l'éducation routière de la préfecture du Val-d'Oise, étaient ainsi impliqués. Jade Lagardère, pendant le procès, a déclaré : "15 000 euros ? Mais c'est énorme, c'est le prix d'une voiture". 3 000 euros seraient revenus au garde du corps, 12 000 au moniteur de l'auto-école d'Argenteuil. Jade Lagardère avait indiqué à son garde du corps: "C'est quoi cette histoire ? Vous allez finir par me mettre dans le pétrin". Le procureur a requis contre Jade Lagardère 300 jours-amendes à 20 euros.

Par Sarah Chelly