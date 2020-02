Jade Lagardère : pourquoi son absence sur Instagram inquiète beaucoup

Mais où est passée Jade Lagardère ? C’est LA question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines. Suivie par plus de 750 000 personnes sur Instagram, la jolie brune de 29 ans expose quotidiennement sa vie de jeune maman et d’épouse célèbre sur le réseau social. Si elle gâte régulièrement ses fans en publiant de nombreux de clichés sexy d’elle, tous plus beaux les uns que les autres, c’est presque quotidiennement qu’elle s’amuse à répondre aux questions de ses followers en story.

Mais cette routine digitale n’est plus. Depuis deux mois, plus aucune trace de Jade Lagardère sur Instagram ! Le dernier post de la jeune femme remonte en effet au 9 décembre dernier : un cliché en noir et blanc avec pour légende, un énigmatique message dans lequel elle déclare clairement "avoir besoin de temps".

Les fans de Jade Lagardère plus inquiets que jamais

Très inquiets de n’avoir aucun signe de vie de leur idole, ses fans tirent en ce moment-même la sonnette d’alarme et se relaient pour lui adresser des messages sous son dernier post. "Jade, non seulement vous faites rêver des milliers de personnes en ces périodes moroses mais en plus vous leur apportez de la joie... alors ne les décevez pas... revenez" , "Hâte que tu reviennes !" , "Revenez, vous me manquez" , "Tu nous manques", "Un heureux évènement peut-être ?", "Elle va bien la Jade ?" , "Où est passé notre jolie Jade" peut-on notamment lire en commentaires, pour n’en citer que quelques-uns.

Si cette absence inquiète beaucoup les internautes, c’est surtout car il y a quelques mois, la mannequin et scénariste de bande dessinées a laissé sous-entendre que le quotidien avec son mari, l’homme d’affaires français Arnaud Lagardère, n’est plus tout rose. La mère de trois enfants prendrait-elle du temps loin des réseaux sociaux pour sauver son couple ? Interrogé sur son épouse, le milliardaire a quant à lui assuré en janvier dernier, que tout va pour le mieux…



Par E.S.