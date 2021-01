Jade Lagardère : sa tendre déclaration à Arnaud Lagardère pour l’anniversaire de leur rencontre

Depuis dix ans, Jade Lagardère partage sa vie avec Arnaud Lagardère. Ensemble, le couple marié en 2013, a eu deux filles et un garçon. Malgré les rumeurs qui ont entouré leur situation amoureuse, Jade et Arnaud Lagardère forment toujours une famille unie. Pour célébrer l’anniversaire de sa rencontre avec son mari, le mannequin de 30 ans a rendu hommage à l'homme d'affaires français sur Instagram ce 14 janvier. "Il y a 10 ans j’ai rencontré cet homme, mon meilleur ami, le père de mes enfants", a-t-elle débuté en partageant un cliché de son couple dans une piscine. "On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d’embûches, des moments si difficiles qu’on se demande même comment on a pu les surmonter", a poursuivi Jade Lagardère qui avait été hospitalisée d’urgence à Bruxelles en juillet 2019.

Un couple uni avec ses trois enfants

"Mais aujourd’hui je suis si fière de tout ce qu’on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants", a conclu la jeune femme en ajoutant la date de sa rencontre avec Arnaud Lagardère, le "14.01.11". Avec ce message adressé à son mari qu'elle évoque peu sur les réseaux sociaux, Jade Lagardère dément une nouvelle fois les rumeurs de séparation qui avaient circulé en 2019. Après avoir répondu par l'affirmative à la question d'un internaute sur un supposé célibat, l'auteure de bande dessinée avait semé le doute avant de mettre les choses au clair, tout comme son époux. "C’est juste de l’humour sur une story Instagram qu’elle a d’ailleurs rectifiée", avait-il assuré dans Capital.

Par Marie Merlet