Jade Lagardère sexy en bikini : bain de soleil pour l’épouse d’Arnaud Lagardère

En 2020, Jade Lagardère a vécu des moments difficiles. À tel point que l’épouse d’Arnaud Lagardère a fait une pause des réseaux sociaux pendant six mois. Cette longue absence, qui avait suscité de nombreuses inquiétudes auprès des milliers de fans du mannequin, Jade Lagardère l’avait justifiée par le message suivant : "J'avais juste besoin de couper de tout pendant un moment. Après plus de six mois, je suis de retour ici. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Parfois, il faut être capable de s'éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses". Désormais de retour, Jade Lagardère a repris ses bonnes vieilles habitudes sur Instagram en postant des clichés de son quotidien et de ses moments en famille avec ses trois enfants.

Jade Lagardère sublime en bikini rouge

Ses deux dernières publications, postées ce lundi 22 et ce mardi 23 mars 2021, ont embrasé la Toile. En bikini rouge, Jade Foret, épouse Lagardère, s’affiche ultra sexy ! Visiblement sur un bateau, la maman de Liva, Mila et Nolan prend un bain de soleil. En légende du premier cliché, Jade Lagardère donne le conseil suivant à ses 648 000 abonnés : "N’importe qui peut vous aimer lorsque le soleil brille… C’est dans les tempêtes que vous saurez qui tient vraiment à vous". Sans surprise, les compliments se font nombreux dans les commentaires de ces deux clichés. Certains s’étonnent même de la silhouette de Jade Lagardère malgré ses trois grossesses. "Tu as eu trois enfants ?", demande un internaute. "Whaou", "Sublime", "Très jolie Jade", "CANOOON", peut-on encore lire.

Par Matilde A.