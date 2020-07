Jade Lagardère totalement nue sur Instagram, le cliché qui affole la Toile

Pendant plusieurs mois, Jade Lagardère a déserté les réseaux sociaux. Pourtant, le mannequin de 29 ans était souvent connecté sur sa page Instagram pour donner de ses nouvelles, notamment sur sa famille. Elle partage la vie d'Arnaud Lagardère, avec lequel elle s'est mariée en mai 2013. Ensemble, ils ont eu trois enfants, deux filles prénommées Liva et Mila et un petit garçon, Nolan. En juillet 2019, le couple a été la cible de rumeurs sur une supposée séparation. Ainsi, le 9 décembre dernier, Jade Lagardère avait posté un cliché en noir et blanc de son avant-bras sur lequel il était inscrit le prénom de son mari "Arnaud". "J'ai besoin de temps", écrivait-elle en légende.

Après six mois d'absence, Jade Lagardère a fait son retour sur Instagram le 22 juin dernier. Pour ses retrouvailles avec sa communauté, elle avait partagé une vidéo d'elle accompagnée d'une légende dans laquelle elle évoquait son absence. "Parfois, il faut être capable de s'éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses. Après plus de six mois, me revoilà. J'espère de tout coeur que vous allez tous bien", postait-elle.

Sexy sur Instagram

Depuis son retour, Jade Lagardère a posté quelques photos de son quotidien. Si elle a dévoilé des clichés immortalisés lors de shootings, elle a dévoilé la semaine dernière une vidéo dans laquelle elle a compilé des moments complices avec ses enfants. "Vous êtes ma raison de vivre", a-t-elle posté en légende. Un montage qui n'a pas manqué d'émouvoir ses fans. "Magnifique. Que du bonheur. Une maman si aimante qui transmet tout cet amour à ses enfants", a posté un internaute. "Touchant !" a continué un autre.

Si elle n'a fait aucune apparition aux côtés d'Arnaud Lagardère, Jade Lagardère continue d'en mettre plein les yeux à sa communauté. Lundi 20 juillet, elle a dévoilé sur Instagram un cliché sur lequel elle apparaît totalement nue. À genoux, le mannequin dévoile un tatouage représentant une clé en forme de coeur. Elle dissimule sa poitrine avec ses mains. "Superbe Jade", a posté un internaute. "Canon !" a poursuivi un autre.

