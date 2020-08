Jade Leboeuf : son mari Stéphane Rodrigues dévoile la naissance de leur fils

Jade Leboeuf et son mari Stéphane Rodrigues ont accueilli leur premier enfant ce dimanche 9 août. C'est avec discrétion que le papa a annoncé la nouvelle sur Instagram en laissant quelques indices en story. L'ancien candidat de Secret Story a d'abord écrit un message en anglais : "L'amour inconditionnel ne peut connaître d'échec. C'est parfois un combat, mais le lien créé ne peut être brisé", tout en laissant écouter la chanson "Just the Two of Us", reprise par Will Smith. Un morceau qui n'a pas été choisi au hasard puisque les paroles racontent les premiers pas d'un jeune papa : "Depuis l'instant où le docteur t'as placé dans mes bras/ Je savais que je rencontrerais la mort avant de laisser quelqu'un te faire du mal/ Bien que des questions se posent dans mon esprit, serais-je assez homme ?".

Jade Leboeuf a donné naissance à son fils

A cette publication, l'époux de Jade Leboeuf a ajouté la date et l'horaire de naissance de son enfant : 9 août 2020, 12h45. Dans une seconde story, le jeune papa a partagé l'image d'une scène où Leonardo DiCaprio se tape le visage avec ce message : "La fatigue c'est dans la tête". Enfin, Stéphane Rodrigues a affiché une photo d'un lion et d'une lionne avec leur lionceau. Si le couple n'a pas encore annoncé officiellement la naissance de son fils, comme l'avait dévoilé Jade Leboeuf toujours active sur Instagram durant sa grossesse, les messages de Stéphane Rodrigues ne laissent pas de place aux doutes.

Par Marie Merlet