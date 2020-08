Jade Leboeuf : son message touchant sur son corps après son accouchement

La fille de l’ancien joueur de l’équipe de France de football a connu les joies de la maternité le 9 aout dernier avec son mari Stéphane Rodrigues. Ensemble, le couple a accueilli un petit garçon prénommé Elon. C’est le père du bébé qui a annoncé la naissance sur son compte Instagram avec un message rempli d’amour. "Je serai ton guide mais tu choisiras ton chemin. Je te donnerai les clefs de la vie mais tu feras tes expériences. Je te transmettrai mon savoir mais tu exploreras le monde à ta façon. Je te montrerai les différentes plumes mais tu choisiras celle avec laquelle tu écriras l’histoire de ta vie" écrit le papa. Jeudi 20 août, Jade Leboeuf a pris la parole sur son compte Instagram pour évoquer son corps après l’accouchement.

"C’est pas facile tous les jours de l’accepter"

Elle s’est faite rare sur les réseaux sociaux depuis la naissance de son fils. Il faut dire qu’un bébé demande beaucoup de temps comme elle le rappelle dans une story. Jade Leboeuf a tenu à partager son ressenti sur son corps quelques semaines après son accouchement. Celle qui apparaît souvent sexy sur Instagram doit s’adapter à ce corps modifié. En story elle partage un texte dans lequel elle explique apprendre à "être indulgente" accompagné de deux photos. "Il subit tellement de changements pour un créer un être humain ! Il me fascine !" écrit la jeune mannequin. Puis elle continue, "C’est pas facile tous les jours de l’accepter, d’accepter autant de changements mais je le laisse reprendre son aspect ‘original’ a son rythme". Jade Leboeuf confie que "tous ces bouleversements en valent la peine" et fait part de sa reconnaissance à son corps. Son mot d’ordre est donc la patience. Face à ses abonnés elle expliquait prendre le temps et que dès l’accord de son médecin pour reprendre le sport elle s’y remettra doucement. Chaque chose en son temps pour la ravissante maman donc.

