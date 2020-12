Jean-Paul Gaultier en couple, ses rares confidences sur sa vie privée

Tout au long de sa carrière, Jean-Paul Gaultier a fait un point d’honneur de préserver sa vie privée. En 1975, le couturier français avait rencontré l’amour de sa vie en la personne de Francis Ménuge. Malheureusement après 15 ans d’amour, ce dernier est décédé en 1990 du virus du Sida. En 2018, Jean-Paul Gaultier s’était confié sur cette tragique disparition auprès de nos confrères de Télé Loisirs : "On continue à vivre avec. Je crois que même si les gens ne sont plus là physiquement, on peut trouver une connexion. J'ai un handicap, je ne suis que ma moitié, on était tous les deux, on faisait un bloc. À une époque où c'était en plus tabou de dire le terme sida. […] On disait “la maladie”, c'est quelque chose d'assez terrible". Depuis cette perte, Jean-Paul Gaultier se montre très pudique concernant sa vie privée. En début d’année, il avait toutefois fait une révélation auprès de Paris Match en annonçant être en couple depuis douze ans.

"Je suis passé depuis cinq ans"

A l’occasion du 25ème anniversaire du magazine Têtu, Jean-Paul Gaultier a accepté de donner un entretien à nos confrères, et en a profité pour faire de rares confidences sur son couple actuel : "Je suis pacsé depuis cinq ans. Étant moi-même resté un éternel enfant, je serais incapable d'en élever un. Et puis, créer une collection est un peu un accouchement à chaque fois. À raison de deux par an, cela me fait déjà 90 bébés !". Le couturier a également souligné dans cet entretien l’importance de la diversité des corps : "J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas qu'une seule forme de beauté. Dès mes premiers défilés, j'ai recherché des mannequins non professionnels avec des physiques particuliers, singuliers, de différentes morphologies, de différentes cultures et de différents types de peau. Vive les différences".

Par Alexia Felix