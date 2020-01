Jean-Paul Gaultier : Les images de son dernier défilé (photos)

Jean-Paul Gaultier tire sa révérence. Il y a quelques jours, le célèbre couturier français de 67 ans annonçait qu'il présenterait son tout dernier défilé, mercredi 22 janvier, lors de la Fashion Week de Paris. Un spectacle final qui clôture une carrière longue de cinquante ans, au cours de laquelle Jean-Paul Gaultier n'a jamais cessé de se réinventer, toujours sur des terrains où on ne l'attendait pas. Ami des stars, il avait même donné sa chance à Nabilla, juste après son buzz dans "Les Anges de la télé-réalité". Oui, Jean-Paul Gaultier ne fait jamais rien comme personne, alors pour son tout dernier défilé, il lui fallait mettre le paquet. Pas difficile lorsque l'on voit la horde de célébrités qui ont répondu présentes pour cette soirée en l'honneur de la carrière flamboyante du couturier français.

Du beau monde pour la dernière de Jean-Paul Gaultier

Pour Jean-Paul Gaultier, certaines stars sont même sorties de leur réserve habituelle. C'est le cas de Mylène Farmer, d'habitude extrêmement discrète voire absente de la scène médiatique, qui est apparue sur le podium. Elle aussi très discrète ces derniers mois, Louane Emera était aux premières loges de ce spectacle hors-normes. L'occasion pour la chanteuse de 23 ans de dévoiler son baby bump. Sur scène, les Rita Mitsouko ont assuré l'ambiance, suivis de près par Boy George en personne. Côté mannequins, là encore, Jean-Paul Gaultier a pu compter sur ses nombreux amis dans le monde impitoyable de la Haute Couture. Ainsi, l'ancienne génération de top-models s'est mélangée à la nouvelle. Iris Mittenaere, Gigi et Bella Hadid, Estelle Lefébure, Dita Von Teese, Irina Shayk ou encore Karlie Kloss et Noémie Lenoir ont défilé pour la dernière de Jean-Paul Gaultier, sous les yeux déjà nostalgiques de Carla Bruni et Eva Herzigova, spectatrices complices de ce dernier show. Sur le podium, même Djibril Cissé a paradé ! Jean-Paul Gaultier a conclu sa longue carrière dans la mode comme il l'a toujours menée, avec aplomb, fantaisies et extravagance.

Par Sarah M