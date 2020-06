Jean-Paul Gaultier : son nouveau rôle pour le Sidaction dévoilé

Jean Paul Gaultier s’engage dans la lutte contre le sida. Le couturier a été nommé ambassadeur de Sidaction, a annoncé Line Renaud, vice-présidente et cofondatrice de l'association, auprès de l'AFP. Cette nomination s'agit d'une première dans l'histoire de l'association de lutte contre le sida. "Jean Paul Gaultier rejoint la grande famille de Sidaction pour nous aider à lutter contre ce fléau et aider la recherche et les malades. C'est le combat de ma vie. Jean Paul incarnera Sidaction à mes côtés pour sensibiliser le public encore et toujours", a assuré Line Renaud qui souligne "la générosité et le grand coeur de Jean Paul Gaultier". "C'est une véritable chance de l'avoir à nos côtés, surtout après ce début d'année si particulier", a ajouté la comédienne qui avait dû annuler le Sidaction à cause de la crise sanitaire.

"Ce combat me tient particulièrement à coeur"

Avec Jean Paul Gaultier, Line Renaud trouve ainsi une relève après la disparition de Pierre Bergé, cofondateur et premier président de Sidaction. Un nouveau rôle que le couturier a accepté sans hésiter. "La lutte contre le sida, c'est une histoire avant tout personnelle: ce combat me tient particulièrement à coeur. J'ai été confronté à ce fléau qui a emporté mon ami (Francis Menuge, décédé en 1990, ndlr). Je me souviens du rejet auquel ont été confrontés les malades, au début. Cela m'a toujours révolté alors que tout le monde peut être concerné un jour", a-t-il confié. Dans son combat, Jean Paul Gaultier souhaite s'adresser "aux jeunes et essayer de les sensibiliser car trop souvent ils pensent que le sida ne les concerne pas". Le divertissement "100 ans de comédie musicale: les stars chantent pour Sidaction" qui devait être diffusé en avril à l’origine, rassemblera Line Renaud et Jean Paul Gaultier dans cet appel au soutien ce jeudi 25 juin sur France 2 à 21h05.

Par Marie Merlet