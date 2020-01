Jean-Paul Gaultier : son prochain défilé haute-couture sera son dernier

Une page de la mode se tourne pour Jean-Paul Gaultier. Le créateur français a annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP ce vendredi 17 janvier, l’arrêt de ses défilés Haute Couture. "Le 22 janvier 2020, je fêterai mes 50 ans de carrière dans la mode avec un grand défilé-show Haute Couture, au Théâtre du Châtelet. Ce sera aussi mon dernier défilé", a-t-il déclaré. Mais la fin des défilés ne sonne pas celle de sa maison de Couture. "Rassurez-vous, la maison de Couture Gaultier Paris continue, avec un nouveau projet dont je suis l’instigateur et qui vous sera révélé prochainement", a rassuré Jean-Paul Gaultier qui devrait donc commencer prochainement une nouvelle aventure. Sur les réseaux sociaux, Jean-Paul Gaultier s'est également mis en scène dans son atelier pour faire son annonce.

Le couturier avait arrêté sa ligne de prêt-à-porter

Cette annonce intervient six ans après la décision de Jean-Paul Gaultier d'arrêter sa ligne de prêt-à-porter homme et femme. "Après plus de 38 ans passés à produire des collections de prêt-à-porter hommes et femmes, il nous a semblé que l’heure était venue d’arrêter certaines de nos activités et de se concentrer principalement sur le développement de la haute couture, des parfums et de certaines collaborations que je n’ai pas encore eu le temps d’explorer", avait-il expliqué. Participant au changement du monde de la mode, le créateur avait réalisé son premier défilé haute couture sans fourrure à Paris en juillet dernier. Ouvert à d'autres horizons, le styliste à la légendaire marinière avait créé sa revue "Fashion Freak Show" aux Folies Bergère en 2018.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020

Par Marie Merlet