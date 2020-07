Karl Lagerfeld : Baptiste Giabiconi critiqué sur leur relation, il réplique

Le 19 février 2019, Baptiste Giabiconi perdait son mentor en la personne de Karl Lagerfeld. Le célèbre couturier est décédé des suites d’un cancer de la prostate. Très proche de Karl Lagerfeld, Baptiste Giabiconi a révélé en février dernier dans Sept à Huit être le premier héritier du couturier : "Karl n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu de famille. Il n'a pas réellement une famille à ses côtés. Et c'était surement pour combler un certain vide, une certaine solitude. Il voulait absolument que je sois son fils, d'une manière ou d'une autre. Karl pensait qu'il fallait juste signer deux papiers en bas d'une feuille et c'était réglé. Mais c'était autre chose. Ça ne s'est pas fait. L'idée nous plaisait beaucoup". Malheureusement pour Baptiste Giabiconi, en plus de devoir faire son deuil, le mannequin doit également faire face à de violentes insultes de la part des internautes.

Une relation source d’insultes

Pour de nombreux internautes, la relation entre Baptiste Giabiconi et Karl Lagerfeld était différente de celle d’un père avec son fils, les deux hommes auraient été amants. Invité sur le plateau du GQ de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu, Baptiste Giabiconi a répondu à cette rumeur : "C'est une relation qui a duré et perduré dans le temps car elle n'était pas basée sur une relation érotique ou ambigüe, sexuellement parlant. C'était deux colonnes, et on séparait bien ces deux colonnes : le travail, où on pouvait explorer des tas de choses en terme de photos et le lien de père à fils". Souvent qualifié de "toyboy" ou encore de "p**** à Karl", Baptiste Giabiconi réplique : "Je vous le garantis : si j'avais couché ou si j'avais eu une relation avec Karl Lagerfeld, [...] elle se serait étiolée très vite. Et juste une chose : est-ce qu'on laisse une partie d'un héritage à une "p***" ?". Un message qui a le mérite d’être clair.

Par Alexia Felix