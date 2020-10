Karl Lagerfeld : Baptiste Giabiconi évoque l'inventaire de ses biens

Au décès de Karl Lagerfeld il y a plus d'un an, Baptiste Giabiconi a perdu son mentor avec qui il avait créé une relation fusionnelle. Détenteur d'un riche héritage, l'ancien directeur artistique de Chanel a choisi le mannequin pour être son héritier principal. "Il y a sept héritiers principaux de Karl Lagerfeld. Sur la liste, je suis le plus haut, le premier héritier. Il voulait que je sois son fils d'une manière ou d'une autre (...) Il voulait me protéger", avait assuré Baptiste Giabiconi dans Sept à Huit en février dernier. Si un proche de Karl Lagerfeld a ensuite démenti cette information dans Voici, en ajoutant que les deux hommes auraient été brouillés depuis plusieurs années, Baptiste Giabiconi a de nouveau affirmé qu'il est bien "l'héritier principal de Karl" dans 50 min Inside ce samedi 24 octobre.

"On n'est pas pressés"

"C'est une vérité", a assuré le mannequin avant d'évoquer l'évolution sur l'évaluation des biens. "On est dans l'attente que l'inventaire se termine... Imaginez un homme comme Karl, toute sa vie, tout ce qu'il a pu accumuler donc ça prend du temps. On n'est pas pressés. Finalement, c'est bien que les choses prennent du temps et que tout ne se fasse pas tout de suite", a confié Baptiste Giabiconi ravi d'avoir du temps devant lui pour sa nouvelle vie. "On a le temps de se préparer parce que c'est un changement de vie aussi", a poursuivi le mannequin qui avait dû faire face à de violentes insultes de la part des internautes en plein deuil.

Par Marie Merlet