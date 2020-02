Karl Lagerfeld : Baptiste Giabiconi révèle être son premier héritier

Karl Lagarfeld nous a quittés il y a un an déjà. Mais le créateur est encore dans toutes les têtes. Et certains continuent encore à lui rendre hommage. C'est le cas notamment de Baptiste Giabiconi, l'un de ses fils spirituels qu'il a rencontré alors que ce dernier n'était âgé que de 18 ans.

Tout de suite, c'est le coup de foudre entre les deux, le Kaiser et le mannequin ne se quittent plus. Se lie alors une amitié très fusionnelle, très forte, que Baptiste Giabiconi a encore beaucoup de mal à décrire. "C'était une relation filiale, très puissante. C'est un amour que l'on ne peut pas décrire". Il a décidé de lui rendre un dernier hommage dans un livre qui sortira dans quelques jours "Karl et moi" en plus du documentaire qu'il prépare. Et pour en parler, il était invité sur le plateau de Sept à Huit sur TF1 ce dimanche 23 février. Le mannequin a fait des révélations pour le moins étonnantes.

"Il voulait que je sois son fils"

Baptiste Giabiconi révèle tout d'abord être le premier héritier de Karl Lagarfeld. Les biens sont pour l'instant en cours d'estimation, mais cela pourrait avoisiner les 200 millions d'euros. Le mannequin fait ensuite une étrange révélation et répond à la question que tout le monde se pose. Les deux amis ont toujours été très proches, à tel point que certains les voyaient même en tant qu'amants. Selon le jeune homme "il n'y a jamais eu quoi que ce soit. L'ombre d'une ambiguïté. Jamais. Il était passé au-dessus de tout ça".

Il va même plus loin en expliquant que Karl Lagarfeld dont la cause de la mort a été dévoilée, voulait l'adopter. "Karl n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu de famille. Il n'a pas réellement une famille à ses côtés. Et c'était surement pour combler un certain vide, une certaine solitude". "Il voulait absolument que je sois son fils, d'une manière ou d'une autre. Karl pensait qu'il fallait juste signer deux papiers en bas d'une feuille et c'était réglé. Mais c'était autre chose. Ça ne s'est pas fait. L'idée nous plaisait beaucoup".

