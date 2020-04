Karl Lagerfeld maltraité durant son enfance : les révélations chocs d'un journaliste américain

Voilà déjà plus d’un an que Karl Lagerfeld est mort. Le célèbre couturier allemand est en effet décédé le 19 février 2019 à l’âge de 85 ans. Si le Kaiser restera gravé dans l’histoire de la mode à tout jamais grâce à ses œuvres, sa mémoire est aussi honorée par les anecdotes contées par tous ceux qui l’ont côtoyé au cours de sa vie. Il y a quelques mois, c’est Baptiste Giabiconi, une de ses muses, qui a signé un livre intitulé "Karl et moi" dans lequel il se confie sur leur rencontre et leur relation spéciale. Ce fut aussi l’occasion pour le jeune homme de 30 ans de révéler au grand jour qu’il fait partie des héritiers du couturier.

Aujourd’hui, c’est un autre livre qui évoque le créateur… mais avec des révélations bien plus tristes. En septembre prochain, le célèbre journaliste américain Andre Leon Talley sortira son livre consacré à l’univers de la mode. Dans cet ouvrage qui s’annonce très prometteur où il tacle d’ailleurs la papesse de la mode, Anna Wintour, Andre Leon Talley parle également de Karl Lagerfeld sur plusieurs pages. Tous deux amoureux de la mode française et du luxe, les deux hommes avaient, au fil des années, tissé de réels liens d’amitié… au point que Karl Lagerfeld se confie au journaliste sur son enfance.

Karl Lagarfeld enfant maltraité ?

Le Daily Mail qui a pu consulter l’ouvrage en avant-première publie ce mardi 28 avril 2020 quelques extraits édifiants : "Le créateur a avoué que sa mère prenait des mesures extrêmes pour qu’il corrige son régime alimentaire et quand il avait 8 ans, elle lui a dit : 'Tu ressembles à une vieille gouine' (sic)". La mère du couturier aurait également déclaré à son fils : "Tu me ressembles, mais en moins bien".

Andre Leon Talley raconte aussi que la mère de Karl Lagerfeld l’aurait attaché à son lit avec des lanières en cuir pour l’empêcher de se rendre dans leur cuisine en pleine nuit et manger…

Par E.S.