Kasia Lenhardt : L'ex de Jérôme Boateng est morte à l'âge de 25 ans

Une bien triste nouvelle est tombée ce jeudi 11 février. Le mannequin et ex compagne du footballeur international Jérôme Boateng, Kasia Lenhardt, est décédée à l'âge de 25 ans. La jeune femme allemande, née en Pologne, a été retrouvée sans vie au domicile du joueur professionnel situé à Berlin, ce mardi 9 février. La police est intervenue à la suite d'un appel concernant un suicide. Si la piste criminelle n'est pas privilégiée et semble être écartée, les raisons de son geste demeurent encore mystérieuses. Ce suicide présumé a eu lieu une semaine après que la jeune femme et le footballeur aient rompu de manière chaotique. Leur séparation avait fait la Une des tabloïds et les deux ex remettaient la faute l'un sur l'autre...

La piste du suicide privilégiée

Cette influenceuse, qui avait plus de 281 000 abonnés sur Instagram, était maman d'un petit garçon prénommé Noan. Le jeune homme célébrait son sixième anniversaire ce mardi 9 février, jour où sa mère se serait donnée la mort. Un jour tragique pour ce petit être. Pour le moment, Jérôme Boateng, qui est au Qatar pour participer au Mondial des Clubs avec le Bayern Munich, n'a pas réagi suite à l'annonce de la mort de son ex petite-amie. Cependant, son entraîneur, Hansi Flick, a déclaré en conférence de presse : "Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m'a demandé l'autorisation de rentrer chez lui", avant d'ajouter : "Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête, il n'est plus à notre disposition". Le duo avait fait part de sa rupture sur Instagram le 2 février dernier et l'amertume semblait être de rigueur. "C’est regrettable, mais pour ma famille et pour moi, c’est la seule chose à faire. Je dois franchir cette étape", avait partagé Jérôme Boateng pendant que Kasia Lenhardt avait commenté : "J’ai mis un terme à la relation en raison de tous tes mensonges et de ton infidélité constante. Mais bon, cela colle au personnage encore une fois. Je te souhaite le meilleur". Une triste histoire qui s'est terminée de manière tragique...

Par Solène Sab