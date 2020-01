Kelly Bochenko : Miss Paris 2009 dévoile les terribles coulisses de son shooting polémique

"Miss Paris 2009 Kelly Bochenko a été destituée de son titre samedi sur décision de Geneviève de Fontenay, à la suite de la parution de 'photos licencieuses contraires au règlement' publiées par le magazine Entrevue". C'est par ce communiqué que la destitution de Kelly Bochenko a été apprise l'année de l'élection de Malika Ménard. Un coup dur pour la jeune femme qui se retrouve seule face aux critiques et aux questions. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans après cette épreuve, Kelly Bochenko raconte enfin cette séance photo à travers des stories Instagram. Si la jeune femme qui vit maintenant la Réunion et est maman de deux enfants a pu s'en sortir, il lui a fallu du temps et de la persévérance. Mais elle s'est relevée. Son récit est impressionnant.



Kelly Bochenko raconte son shooting qui lui a valu sa destitution



A 19 ans, la jeune femme tente de percer dans le mannequinat. C'est alors qu'elle fait "une sale rencontre". "Un photographe 'professionnel' et d'agence. Son book était ultra pro et il n'y avait aucune photo vulgaire" raconte-t-elle. "Mais en réalité, en arrivant, cette porte se refermant derrière, je me suis retrouvée coincée non pas dans son studio comme je le pensais… mais chez lui. (…) Impossible de m'échapper face à cet homme très grand et très impressionnant qui devait avoir le double de mon âge". Kelly Bochenko se retrouve face à un homme "autoritaire" et qui "connaissait le métier. Les agences. Les clients. Et comment il fallait que les filles soient. Comment je devais être". C'est ainsi que la jeune femme explique les photos dénudées. Mais le photographe n'a pas tenu parole. "'Promis je les efface après. C'est juste pour que tu sois plus cool sur les photos. C'est indispensable'. 'Enlève le faut. Enlève le bas. Mets-toi comme ça. Fais ci'". Et les photos publiées font scandale. Mais elle n'est pas la seule. Geneviève de Fontenay s'était également indignée de photos osées d'Alexandra Rosenfeld.

Kelly Bochenko confie également, "J'ai appris il y a quelques années que le photographe de mode était en fait un pervers coutumier du fait et qu'il avait violé une des mannequins qu'il avait eue". Cet homme autoritaire a eu des paroles dures qui ont fait beaucoup de mal à l'ancienne miss. "Je me souviens encore de ses paroles : tu es grosse, je pourrais même pas te toucher. Il faut vraiment que tu perdes du poids. Beaucoup de poids". Aujourd'hui, Kelly Bochenko a su se relever et va écrire un livre pour raconter son incroyable histoire. Un livre avec un message qu'elle souhaite diffuser : "On se relève de tout dans la vie".

Par Non Stop People TV