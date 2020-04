Kendall Jenner se moque du confinement et part en road trip

Depuis plusieurs semaines maintenant, la plupart des états américains sont confinés. De nombreuses stars américaines ont appelé les internautes à respecter cette période inédite afin de ralentir la propagation du coronavirus. Engagée, l’actrice star de la série Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, a posté plusieurs vidéos à ce sujet. Mais certaines personnes ne l’entendent pas de cette oreille. La comédienne Evangeline Lilly a tenu des propos forts contre le confinement en évoquant sa "liberté". Plus récemment, c’est Kendall Jenner, membre du célèbre clan des Kardashian, qui a fait parler d’elle. La jeune mannequin de 24 ans a été aperçue à plus de 500 kilomètres de chez elle en charmante compagnie…

Une balade pas du goût de tous…

Kendall Jenner n’en fait qu’à sa tête ! Alors qu’elle réside à Calabasas en Californie, la jeune femme a été vue en Arizona, bien loin de son domicile en pleine période de confinement. Le site d’information TMZ relaie la nouvelle et s’est procuré les images des caméras de vidéo-surveillance. On découvre que Kendall Jenner est partie en road trip avec Devon Booker, joueur de NBA. D’après le site américain, tous les deux sont partis "prendre l’air". Si ces clichés relancent des rumeurs concernant la mannequin et le basketteur, des proches confirment qu’ils se connaissent depuis longtemps et sont juste amis. La jeune femme a vécu une idylle terminée début 2019 avec un autre joueur de NBA, Ben Simmons. Quoiqu’il en soit, cette balade n’est pas du goût de tous quand le pays traverse une crise sanitaire inédite et que le confinement est de mise…

Kendall Jenner Takes Quarantine Road Trip with NBA Star Devin Booker https://t.co/Pecgb9xJlF — TMZ (@TMZ) April 29, 2020

Par Non Stop People TV