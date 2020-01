Kim Kardashian : pourquoi son frigo intrigue autant ses fans

Kim Kardashian n'est plus à une excentricité prés. Que ce soit sur les réseaux ou sur les plateaux de télévision, la mère de famille de 39 ans partage tout avec ses fans. De sa routine beauté, à sa vie avec Kanye West et leurs quatre enfants ou encore les ambitions politiques de son époux, la star n'a pas de secret pour eux. Après leur avoir dévoilé plus d'une fois les trésors de sa salle de bain pour sa mise en beauté quotidienne ou encore son énorme dressing, elle dévoile… le contenu de son frigo. Et encore une fois, Kim Kardashian ne fait rien comme tout le monde !

Pour faire la promotion de sa ligne de sous-vêtements, Kim. K a partagé ce mardi 7 janvier une photo d'elle prise en flagrant délit de gourmandise, la main dans le frigo. Si certains internautes ont salué sa plastique, d'autres se sont interrogés en découvrant qu'elle ne gardait au frais que des bouteilles d'eau et de lait. "Cela doit être un lait très spécial", ou encore "Est-ce que tu manges tes cheveux ? Parce que je ne vois pas de nourriture dans ton frigo", et "Je ne vois rien dans ce réfrigérateur qui reflète une famille de quatre enfants !", peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

"Le réfrigérateur est donc aussi vide que le reste de la maison. Est-ce que vous y vivez tous ?". Il faut dire que pour sa maison, le clan West a opté pour une décoration épurée aux couleurs blanche et crème, comme le dévoile les nombreuses stories Instagram de Kim Kardashian. Un autre abonné ironise : "Vous savez tous très bien que c'est le frigo de Kim, les enfants ont le leur". Alors les placards de cuisine de Kim Kardashian sont-ils tous aussi vides ? Il faut croire que non puisqu'elle partage une autre photo sur laquelle elle mange un bol de céréales dans la même tenue… avec du lait, of course !

