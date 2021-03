La miss Morgane Rolland morte : Le chauffeur condamné à de la prison

Un terrible drame a eu lieu en avril 2019... Morgane Rolland a été fauchée par un tracteur à Veauchette dans la Loire, et est morte presque sur le coup, à seulement 22 ans. La jeune femme se baladait à vélo avec son petit-ami et une voiture a surgi d'un chemin sur la droite. Voulant l'éviter, son petit-ami et la victime ont fait un écart sur la gauche, mais un tracteur s'apprêtait à les doubler. Il n'a pas pu éviter la cycliste et l'a percutée. Morgane Rolland, qui est passée sous les roues du tracteur, est décédée sous les yeux impuissants de son compagnon qui n'a pas réussi à la ranimer. La jeune femme avait pourtant la vie devant elle et avait même une belle carrière qui commençait. En 2017, Morgane Rolland avait été élue Miss Pays Stéphanois et respirait la joie de vivre. Deux ans après sa disparition, la sentence du chauffeur du tracteur est tombée et l'homme âgé de 33 ans a été condamné à de la prison ferme.

3 ANS DE PRISON DONT DEUX AVEC SURSIS



Ce mardi 9 mars, le procès du conducteur s'est déroulé au tribunal de Saint-Étienne, et cet agriculteur est condamné à une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis, mais ce n'est pas tout, a rapporté France Bleu. La procureure a également demandé l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant une période de deux ans. La responsabilité de l'agriculteur a été mise en cause puisque ce dernier roulait au-dessus de la vitesse autorisée, qui est de 25km/h pour ce genre de véhicule agricole. Néanmoins, l'avocate de la défense a tenu à rappeler que le jour du drame, l'homme n'a pas bu, pas pris de drogues. Le délibéré est attendu le 25 mars prochain.

Par Solène Sab