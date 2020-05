Laurence Ferrari : La touchante déclaration d’amour de son époux Renaud Capuçon

Depuis de nombreuses années, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon filent le parfait amour. Assez discret sur sa vie privée, le célèbre violoniste a accordé une interview à nos confrères de Fémina. L’occasion pour le musicien de revenir dans un premier temps sur sa passion, et sur les directs sur Facebook en cette période de confinement : "Je fais une sorte de minifestival en programmant en fonction du jour. Si c'est le week-end ou la semaine, je choisis un morceau très dynamique, un plus méditatif le lendemain, j'essaie de varier entre le romantique et le baroque. Ce n'est pas évident… Mais je ne me plains pas car, même si la scène me manque, je suis très occupé et j'ai le sentiment de me rendre utile avec ces petits concerts quotidiens et d'autres projets".

"Laurence est le coeur de ma vie"

Au cours de l’entretien, Renaud Capuçon est également revenu sur sa rencontre avec sa femme Laurence Ferrari. D’ordinaire très discret sur sa vie privée, le violoniste a fait une touchante déclaration d’amour à la journaliste en évoquant leur rencontre : "Laurence est le cœur de ma vie. Tout est né d'un dîner savoyard organisé par Michel Barnier, auquel je ne voulais pas aller à cause d'une angine. J'ai fini par m'y rendre pour elle". Il y a quelques années, Renaud Capuçon avait révélé au Journal du Dimanche que leur histoire d’amour aurait pu très vite se terminer : "Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un cyclone. Je ne savais d’ailleurs pas si j’allais bien le supporter. Heureusement que nous étions équilibrés, Laurence et moi. Etre poursuivi par neuf gus lors de ses week-ends en amoureux, c’est très déstabilisant".

Par Alexia Felix