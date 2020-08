Laury Thilleman blessée lors d'une session de surf, elle dévoile une photo de ses "bobos"

Running, crossfit, yoga ou encore surf, Laury Thilleman est une adepte du sport. Et elle s’adonne à son activité de prédilection, le surf, dès qu’elle le peut. Rien de plus naturel donc pendant ses vacances d’été que de partir la planche sous le bras en famille ou avec des amis. Pour profiter de cette période, elle a choisi avec son mari Juan Arbelaez de faire un roadtrip à travers la France à bord de leur van baptisé Denise et retapé afin de pouvoir dormir dedans et, bien sûr, de pouvoir caler des planches de surf ! Le couple a donc pris la direction des côtes françaises de la Bretagne à Biarritz. Mais au moment de refermer cette douce parenthèse, l’ancienne Miss France a dévoilé la photo d’une blessure survenue alors qu’elle faisait du surf.

Elle montre une photo de ses "bobos"

Lundi 17 août, Laury Thilleman était d’humeur nostalgique sur Instagram. La jeune femme de 29 ans qui s’est récemment confiée sur la maternité a partagé de nombreux souvenirs de vacances entourée de son chéri mais aussi de leurs amis et de sa famille. Entre dîners en bord de plage, barbecue improvisé ou encore sessions de surf, elle ne s’est apparemment pas ennuyée. Mais si le surf est un sport de glisse, il n’en reste pas moins dangereux. Ainsi, au détour d’une story, l’ancienne reine de beauté a montré une longue balafre qu’elle porte sur la cuisse, conséquence de son sport favori. Elle écrit sur la photo "mes bobos en surf aussi". Plus de peur que de mal pour la jeune femme dont le compte Instagram regorge de photos de glisse.

Par Non Stop People TV