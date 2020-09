Lily-Rose Depp : cet hommage touchant pour l'anniversaire de Karl Lagerfeld

Le 19 février 2019, le monde de la mode était en deuil. Le couturier Karl Lagerfeld décédait des suites d'un cancer de la prostate. De nombreux hommages lui ont alors été rendus aux quatre coins du monde. Mondialement connu grâce à son travail depuis tant d'années au sein de l'iconique maison Chanel, le Kaiser en avait inspiré plus d'un. Il a également mis en lumière de nombreux talents comme Baptiste Giabiconi a qui il a donné sa chance pour la première fois mais également Lily-Rose Depp. La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a eu la chance d'être la nouvelle égérie de la maison Chanel en 2015. À sa mort, la jeune femme lui avait rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux.

"Karl forever"

"Cher Karl, que dire pour exprimer à quel point vous allez nous manquer. Le monde ne connaîtra jamais une autre force comme vous. Mon cœur est si lourd aujourd'hui, mais si plein de gratitude pour tout ce que vous avez enseigné et fait pour moi. Votre gentillesse, votre humour et votre loyauté vivront dans le cœur de ceux qui vous ont connu et votre génie vivra pour toujours. Je me sens tellement chanceuse d'avoir pu travailler avec vous si étroitement, mais encore plus chanceuse d'avoir connu votre cœur et votre esprit incroyable (…)".

L'ex de Timothée Chalamet a réitéré ce jeudi 10 septembre en postant en story sur son compte Instagram un beau message à l'attention de Karl Lagerfeld : "Joyeux anniversaire Karl ! Vous nous manquez et je pense fort à vous aujourd'hui", suivi d'une photo où ils apparaissent tous les deux, légendée "Karl Forever".

