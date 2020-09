Lily-Rose Depp dévoile ses aisselles poilues sur Instagram, les internautes divisés

Encore une fois, Lily-Rose Depp fait parler d'elle à cause d'un cliché publié sur Instagram. En août dernier, la jeune femme de 21 ans avait choqué la toile avec une photo plutôt torride sur laquelle on la voyait embrasser une de ses amies à pleine bouche. "Je t'aime bébé", écrivait Lily-Rose Depp avant d'afficher un deuxième souvenir où elles posent ensemble de manière suggestive... De quoi amener ses fans les plus fidèles à s'interroger sur son orientation sexuelle et sur son célibat.



Ce mardi 22 septembre 2020, nouveau débat au sujet de la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Le 18 septembre dernier, celle qui est comédienne et mannequin a en effet publié un nouveau selfie sur lequel elle pose avec un bikini assorti à son chapeau. Sur la photo en question, les aisselles visibles de la jolie blonde de 21 ans laissent apparaître une petite repousse... qui a légèrement dérangé certains internautes.

Une publication saluée sur Instagram

Heureusement, nombreux sont ceux qui ont salué le message derrière cette petite exposition de pilosité : "Tu es la reine de la normalisation des poils, merci pour ton service", "J'adore voir des gens ne pas se débarrasser des poils d'aisselles, parce que c'est littéralement normal d'en avoir", "Lily s'en fout de poster cette photo, elle est officiellement ma reine", "On adore te voir accepter ton corps normal !" peut-on lire en commentaires sous la publication.



Ce n'est pas la première fois que la jeune femme doit faire face à des critiques. Après avoir été accusée d'avoir été "pistonnée" par sa mère pour sa nomination en tant qu'égérie de la maison Chanel, Lily-Rose Depp a dû supporter les nombreuses critiques liées à son poids : "Franchement, tout ça me perturbe, je vois toujours ces commentaires sur Instagram : 'Elle ne mange pas', 'elle est anorexique' etc. Ça m'attriste parce que je l'ai été plus jeune et ça a été dur d'en sortir. Tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point c'est difficile d'en revenir (...) Aujourd'hui, je suis bien avec mon corps" avait-elle déclaré au magazine ELLE en octobre 2016.







Par E.S.