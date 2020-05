Marine Lorphelin : blessé, son chéri est admis aux urgences

Face à la pandémie de coronavirus, Marine Lorphelin, interne en médecine, est en première ligne. La jeune femme de 27 ans vit un quotidien mouvementé loin de son amoureux, Christophe Malmezac avec qui elle s’est fiancée. L’homme d’affaire de 35 ans vit en Nouvelle-Calédonie et souhaitait rejoindre l’ancienne Miss France à Paris où elle réside. Mais cette dernière a refusé, "pour sa propre santé" comme elle l’évoquait auprès de Gala. Eloignés depuis plusieurs semaines, Marine Lorphelin confie qu’elle ne sait pas quand ils pourront à nouveau être réunis. C’est donc à distance que la jeune femme a vécu l’admission aux urgences de son chéri. Mais plus de peur que de mal. Le cher et tendre de la belle a même posté une photo de sa blessure sur son compte Instagram.

"Un vrai casse-cou"

Christophe Malmezac a publié deux clichés ce vendredi 1er mai sur Instagram. Sur le premier il apparaît souriant allongé sur un brancard et sur le deuxième, il dévoile sa blessure sous le menton. En légende il n’oublie pas de remercier le personnel hospitalier. "Ça faisait longtemps. Remerciement spécial au service des urgences pour les 'grands' enfants du médipole ! Vous assurez grave ! (Je vais essayer de ne pas retourner dans l’eau…)". S’il a vraisemblablement eu besoin de points de suture, il se veut rassurant. Une bonne nouvelle pour Marine Lorphelin qui a commenté la publication par, "Un vrai casse-cou" accompagné de quelques émoticônes. La jeune femme avait annoncé mi-avril que les admissions de patients atteints du covid-19 aux urgences ont diminué, de quoi redonner le sourire au personnel hospitalier qui ne relâche pas ses efforts depuis le début de la crise.

Par Non Stop People TV