Marine Lorphelin partage ses peurs face à la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, Marine Lorphelin est mobilisée. Interne en médecine, elle a travaillé pendant le confinement et la première vague. Pendant cette période, elle n’a pas hésité à passer des messages via les réseaux sociaux. Ainsi, elle a tenu à alerter sur ses conditions de travail. "Pas eu de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde" écrivait-elle alors sur Twitter. Dimanche 25 octobre, alors qu’elle organisait une "Foire Aux Questions" sur son compte Instagram, elle a fait part de ses doutes sur la situation actuelle alors que la plupart des Français doivent désormais respecter un couvre-feu en raison du nombre croissant de personnes infectées par le coronavirus.

"On est dans une impasse"

Un internaute demande alors à l’ancienne Miss France son avis sur la situation actuelle et sous une photo d’elle qui en dit long, Marine Lorphelin écrit : "On est dans une impasse. Le taux de positivité est élevé : beaucoup de gens se contaminent. Donc malheureusement beaucoup de patients sont hospitalisés… Et les hôpitaux vont de nouveau être saturés". Mais celle qui a dû annuler son mariage à cause de la pandémie met en garde les internautes et partage ses peurs.

"Il faut empêcher les contaminations. A chacun de prendre ses responsabilités pour limiter les contacts avec les autres ! Sinon on va au reconfinement. Economiquement cela m’inquiète énormément. J’ai peur des répercussions socio-économiques et de la précarité engendrée". Marine Lorphelin explique ce qu’elle entreprend à son échelle afin de limiter la propagation du virus : "Personnellement je me suis faite dépister beaucoup de fois pour être sûre de ne pas transmettre le virus à ma famille et quelques amis que je vois régulièrement. Je sors très peu et applique les règles d’hygiène +++".

Par Valentine V.