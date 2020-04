Marine Lorphelin : son message d’anniversaire à son fiancé, "son homme parfait"

Interne en médecine générale, Marine Lorphelin enchaîne les gardes à l’hôpital pour traiter et guérir les patients atteints par le Covid-19. Particulièrement exposée, la Miss France 2013 a fait le choix de ne pas voir ses proches et particulièrement son fiancé, Christophe. Si le couple vit séparé à l’année, elle à Paris pour finir ses études de médecine et lui dans le Pacifique, partageant son temps entre la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, Marine Lorphelin aurait dû retrouver son conjoint il y a quelques semaines. Mais la belle brune a demandé à son petit ami d’annuler son voyage en métropole. "On devait se voir deux jours après l'annonce du confinement. Il voulait venir mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée, confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur mais c'est comme ça", déclarait-elle dans Gala le 30 mars derniers.

Loin des yeux mais pas loin du cœur, Marine Lorphelin a profité de ses réseaux sociaux pour souhaiter un bel anniversaire à son fiancé, l’homme de sa vie visiblement. "Happy you my love. Si j’avais rêvé un homme parfait, tu en es l’incarnation. Hâte de te retrouver pour partager encore des moments merveilleux. Je t’aime", écrit la jeune femme en légende d’une magnifique photo du couple. Miss France 2013 espère en tout cas que la pandémie de coronavirus ne va pas repousser son mariage avec Christophe. Les amoureux doivent normalement s'épouser en fin d'année. "On verra, on travaille sur les préparatifs, on espère vraiment que tout ne soit pas annulé", confiait-elle fin mars à Gala.

