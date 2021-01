Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : le divorce a été prononcé !

C’est en 2012 que Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy débutent leur romance. Deux ans plus tard, le couple se fiance avant d’officialiser leur union lors d’une cérémonie très privée à Manhattan le 27 novembre 2015. Mais après cinq ans de mariage et huit ans de vie commune, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy se séparent. Alors que le couple évoquait il y a quelques temps son désir de fonder une famille, voilà qu’ils n’étaient plus "sur la même longueur d’onde" selon une source proche de Mary-Kate Olsen. "Elle est super tournée vers sa carrière, Olivier Sarkozy est très Français et souhaitait qu'elle soit plus disponible. Vous ne pouvez pas contrôler une jeune femme qui est milliardaire depuis qu'elle a 20 ans", avait révélé un informateur au site "People".

Un accord a été trouvé !

Après neuf mois de séparation, la styliste et l’homme d’affaires sont officiellement divorcés. Leur divorce a officiellement été conclu par la Cour Suprême de New-York ce lundi 25 janvier 2021. Les deux parties ont réussi à trouver un accord le 13 janvier dernier lors d’une audience qui s’est tenue en visioconférence. "Nous apprécions le temps et la latitude que vous nous avez accordés. Cela a été progressif, mais nous continuons à progresser. Nous sommes parvenus, ce matin, à l'accord final", s'était réjoui Michael Mosberg, l'avocat d'Olivier Sarkozy, demi-frère de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Parmi les termes de l’accord, Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy devront se séparer de leur luxueux manoir du centre-ville de New-York dont la valeur est estimée à 13,5 millions de dollars. Même chose pour leur propriété de Long Island qui vaut également plusieurs millions de dollars.

Par Matilde A.