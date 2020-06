Miss France 2020 : Clémence Botino "une Miss culturelle", son futur évoqué (exclu vidéo)

Elue Miss France 2020 en décembre dernier, Clémence Botino vit son sacre différemment de ses prédécesseuses, et pour cause : la crise du coronavirus qui a touché le monde entier a chamboulé ses fonctions de Miss. De nombreux internautes ont lancé une pétition pour lui permettre de profiter d'une deuxième année de Miss France. Mais Sylvie Tellier, la présidente du comité, a annoncé que le concours aura bien lieu cette année.

Clémence Botino a passé son confinement en Guadeloupe, auprès des siens. "J'étais venue passer quelques jours de vacances quand le confinement a été décrété. Avec le comité et Sylvie Tellier, nous nous sommes vite entendus sur le fait que je reste ici. Cela m'évitait de m'exposer à des risques en prenant un avion", confiait-elle au Parisien en avril dernier. Une parenthèse qui lui a été profitable. "Grâce au confinement, je retrouve le temps de lire et je réfléchis beaucoup à l'après. Tout me paraît si flou et incertain. Pour l'instant, c'est difficile de déterminer précisément la direction que je souhaite prendre", expliquait-elle à Paris Match.

Des choses "à améliorer"

Jeudi 25 juin, Clémence Botino était l'invitée du "Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. L'occasion pour elle de revenir sur son règne, mais aussi sur l'une de ses occupations pendant le confinement, à savoir la publication de vidéos tutorielles sur les réseaux sociaux. Envisage-t-elle d'être "la Stéphane Bern de la mode ?"

"C'est vrai que, honnêtement, je me vois bien évoluer, être une Miss un peu plus culturelle, parce que j'aime ça. Les réseaux sociaux, ce n'était pas du tout mon point fort quand j'ai été élue, et là, je me retrouve avec le confinement. Mon seul lien d'expression, ce sont les réseaux sociaux (...) J'ai vraiment réfléchi et je me suis dit : 'Qu'est-ce que je peux apporter de plus sur les réseaux sociaux ?' Je tente. Avant de poster la première vidéo, j'étais en stress (...) On dirait vraiment une jeune prof qui vient d'arriver. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer".

Par Non Stop People TV