Miss France 2021 - Anaëlle Guimbi : comment le comité a justifié son éviction (Exclu vidéo)

C'est une affaire qui a fait grand bruit en août dernier sur les réseaux sociaux et dans les médias. La veille de l'élection de Miss Guadeloupe le 21 août dernier dans le cadre du concours Miss France 2021, Anaëlle Guimbi a appris son exclusion. Si la jeune femme a été disqualifiée, c'est parce qu'elle a posé dénudée dans une série de photos réalisées pour la lutte contre le cancer du sein. Des clichés qu'elle a réalisés bien avant de concourir à l'élection.

L'éviction d'Anaëlle Guimbi n'avait pas manqué de faire réagir anonymes et personnalités. Ainsi, le 25 août dernier, dans "Morandini Live", Geneviève de Fontenay n'avait pas mâché ses mots quant à la décision prise par le comité Miss France. "Je suis outrée (...) Je suis choquée par une telle décision. La photo est magnifique", disait-elle. Dans la suite de son témoignage, elle s'en était violemment prise à Sylvie Tellier. "Elle commence à déménager (...) Elle a eu tort, ça n'a rien à voir avec le réglement. C'est même élégant, c'est plein de grâce (NDLR en parlant des photos de la candidate disqualifiée). Elle a un joint qui a pété. Il faut quand même qu'elle arrête", continuait-elle.

"Je ne considérais pas vraiment ça comme du topless"

Jeudi 1er octobre, Mickaël Dos Santos a reçu Anaëlle Guimbi dans "Le Débrief de Non Stop", l'émission qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. L'occasion pour la jeune femme disqualifiée de révéler ce que le comité Miss France lui a dit pour justifier son éviction. "On m'a expliqué qu'on ne me reprochait pas la cause, le fond (NDLR, son engagement contre le cancer du sein), mais c'est la forme qui posait problème, parce que les photos topless sont interdites au concours", a-t-elle dit.

Avant de s'inscrire avait-elle conscience que ces photos pouvaient poser un problème ? "Absolument pas parce que je ne considérais pas vraiment ça comme du topless. C'était du body-painting, donc toute ma poitrine était couverte. À aucun moment, je ne me suis inquiétée par rapport à cette photo. À aucun moment, je me suis dit que ça pouvait poser problème, donc je n'ai pas pensé à le mentionner", a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV