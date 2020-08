Miss France 2021 : Anaëlle Guimbi s’explique après son exclusion

L’affaire a pris beaucoup d’ampleur sur les réseaux sociaux. A la veille de l’élection de Miss Guadeloupe le 21 août dernier, Anaëlle Guimbi apprend son exclusion du concours. La raison ? Des photos dénudées réalisées pour la lutte contre le cancer du sein. Une décision contestée notamment par Alexandra Rosenfeld via Instagram. L’ancienne Miss France lui envoie tout son soutien et écrit "On est en 2020, ce genre d’engagement devrait être salué plutôt que puni". Face à la polémique, Sylvie Tellier – présidente du comité Miss France – s’est expliquée à l’AFP dimanche 23 août. Elle confirme qu’Anaëlle Guimbi a été dénoncée et que le comité a "appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l’encontre de l’association de Guadeloupe". Sylvie Tellier s’en prend à une "société de dénonciation" et reconnaît que la jeune femme "n’a pas participé à des photos vulgaires".

"Ce serait bien si ça pouvait évoluer"

Lundi 24 août, Anaëlle Guimbi était invitée de "C’Cauet" sur NRJ. Et elle est revenue sur son éviction du concours de beauté. Si elle confie ne pas savoir qui l’a dénoncée, elle fait part de sa déception, "C’est beaucoup de préparation d’investissement, ne pas pouvoir participer à l’élection c’était compliqué au départ". Mais elle ne revient pas sur la décision. "Elle était ce qu’elle était. Je n’ai pas cherché à contredire la décision, les règles sont les règles, ce serait bien si ça pouvait évoluer". Si le mal est fait, Anaëlle Guimbi ne semble pas avoir de rancœur.

Elle estime que "la décision a dû être prise très rapidement" et sans "le recul nécessaire". D’ailleurs, on lui a "récemment proposé de reparticiper l’an prochain". Mais cette dernière a refusé. "Je ne suis pas dégoûtée, c’était une expérience que j’ai pleinement vécue mais que je ne souhaite pas revivre". Anaëlle Guimbi explique que ses échanges avec Sylvie Tellier ont été bienveillants. Une chose est sûre concernant la jeune femme, elle referait "à 100% ces photos" !

Par Valentine V.