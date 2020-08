Miss France 2021 - Anaëlle Guimbi : son nouveau projet avec Valérie Trierweiler

Anaëlle Guimbi fait le buzz malgré elle. La ravissante jeune femme a été exclue du concours de Miss Guadeloupe à la veille de celui-ci. En cause, des photos dénudées réalisées pour la lutte contre le cancer du sein. Si le comité Miss France a pris la décision de l’exclure, ce n’est pas du goût de certains. Ainsi, Alexandra Rosenfeld, Valérie Trierweiler, Iris Mittenaere ou encore Geneviève de Fontenay – ancienne directrice du comité, n’ont pas caché leur désaccord. Cette dernière s’en prend directement à Sylvie Tellier, actuelle directrice de l’institution. Si elle reconnaît que les photos ne sont pas "vulgaires", l’ancienne Miss France 2002 explique avoir appliqué le règlement. Elle a d’ailleurs confié au Parisien être en contact avec Anaëlle Guimbi et souhaite la rencontrer. En attendant, la jeune femme ne se laisse pas abattre.

Un nouveau défi sportif

Anaëlle Guimbi a confirmé sur NRJ que le comité Miss France lui a proposé de se présenter à nouveau l’an prochain à Miss Guadeloupe, la principale intéressée a décliné. Mercredi 26 août, c’est Valérie Trierweiler qui a dévoilé le prochain projet de la jeune femme. La journaliste récemment licenciée de Paris Match a tweeté : "Je me réjouis qu’Anaëlle Guimbi ait accepté de participer au raid Défi d’Elles à Arcachon les 18 et 19 septembre que je marraine et auquel je participe. Ensemble pour la prévention du cancer du sein". Valérie Trierweiler avait déjà annoncé sa participation à ce défi sportif. Une opportunité supplémentaire pour Anaëlle Guimbi de soutenir une cause qui lui est chère et qui lui a valu malgré tout l’exclusion au concours de Miss Guadeloupe.

Je me réjouis qu’@AnahGmb ait accepté de participer au raid @defidelles à Arcachon les 18 et 19 septembre que je marraine et auquel je participe. Ensemble pour la prévention du cancer du sein. @christellekoh pic.twitter.com/xnfw5MjWJR — Valerie Trierweiler (@valtrier) August 26, 2020

Par Valentine V.