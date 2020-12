Miss France 2021 : April Benayoum victime d'insultes antisémites, elle porte plainte

Les Français ont été particulièrement touchés par les insultes à caractère antisémite proférées à l'égard d'April Benayoum lors de l'élection de Miss France 2021. Ce samedi 19 décembre, alors que le portrait de la jeune Miss Provence était dévoilé par TF1, de nombreux internautes se sont rendus sur Twitter pour écrire des propos intolérables. La reine de beauté expliquait ses origines héritées d’une mère serbo-croate et d’un père israélo-italien, ce qui a conduit à un déferlement de haine insupportable. Si de nombreuses personnalités ont tenu à apporter leur soutien à April Benayoum, la jeune femme âgée de 21 ans a décidé de ne pas se laisser faire et de poursuivre ses détracteurs. Si elle avait déclaré dans les colonnes de Var Matin que ces attaques ne "la touchaient pas", elle a tout de même porté plainte, comme elle l'a annoncé au micro de BFMTV.

"J'ai décidé de porter plainte"

Si une enquête a été ouverte pour "injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale", celle qui est arrivée à égalité avec Amandine Petit, élue Miss France 2021, a elle aussi décidé de saisir la justice. "J’ai décidé de porter plainte. Je n’ai pas pris d’avocat", a-t-elle expliqué à BFMTV ce lundi 21 décembre, avant de poursuivre : "Je pense que c’est aux autorités compétentes de faire le travail et aux personnalités politiques de punir ces personnes. C’est à elles de faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus". Malgré tout, celle qui a gagné le coeur des téléspectateurs ne retient que le positif et a conclu : "C’était un moment magique que je n’oublierai jamais et je ne veux surtout pas que ce soit gâché par une poignée de personnes malfaisantes".

Par Solène Sab