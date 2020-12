Miss France 2021 : April Benayoum victime d'insultes antisémites, Gérard Leclerc en colère

Si le centenaire de l'élection Miss France voulait apporter un peu de réconfort aux Français en cette fin d'année si difficile et morose, la soirée a été entachée par de vives polémiques. Pendant la diffusion du portrait de Miss Provence, de nombreux internautes se sont munis de leur compte Twitter pour écrire des propos abjects à caractère antisémite au sujet d'April Benayoum. Faisant référence aux origines israélienne de son père, la jeune femme a été victime d'un déferlement de haine intolérable. Si elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités de tous univers différents et notamment de la classe politique, comme Eric Dupond-Moretti, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin ou encore Ségolène Royal, un chroniqueur de Pascal Praud a fait part de son indignation sur le plateau de "L'heure des Pros", diffusé sur CNews, ce lundi 21 décembre.

"C'est un problème essentiel"

April Benayoum, qui faisait partie des grandes favorites du concours de beauté et qui est arrivée première dauphine d'Amandine Petit a décidé de porter plainte contre ses détracteurs. Cette triste affaire a fait la Une des médias et quelques tensions se sont ressenties sur le plateau de "L'heure des Pros" entre Gérard Leclerc et Jean Messiha. Si ce dernier a tenu à ne pas "accabler Twitter", son collègue a poussé un violent coup de gueule. "On est tous contre l'antisémitisme (...) Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que Twitter n'est pas un problème. Si c'est un problème et c'est un problème essentiel", a-t-il déploré avant de poursuivre : "Il est invraisemblable que dans une société civilisée, on puisse, sous couvert d'anonymat, dire n'importe quoi et notamment tenir des propos antisémites ou des propos racistes." Une chose est sûre, c'est que Miss Provence peut être fière de son parcours honorable. De plus, elle a gagné le coeur de nombreux Français.

