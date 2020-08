Miss France 2021 - Sylvie Tellier : cette proposition faite à Anaëlle Guimbi après son exclusion

C’est une affaire qui n’en finit plus de faire parler sur les réseaux sociaux. Alors que la jeune Anëlle Guimbi a été exclue du concours de Miss Guadeloupe à la suite d'une photo dénudée réalisée pour la lutte contre le cancer du sein, Sylvie Tellier a révélé cette proposition qu'elle a faite à la jeune femme. Non Stop People vous en dit plus.