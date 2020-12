Miss France 2021 : Sylvie Tellier revient sur l’éviction d’Anaëlle Guimbi de Miss Guadeloupe

En août dernier, alors qu’elle s’apprête à participer au concours de Miss Guadeloupe 2020, Anaëlle Guimbi se fait écarter de la compétition. La raison ? Des photos d’elle dénudée fuitent alors que le règlement du comité Miss France l’interdit formellement. Sauf qu’Anaëlle Guimbi avait réalisé ces clichés topless pour la bonne cause. En effet, la jeune femme avait posé seins nus pour une campagne contre le cancer du sein. La polémique enfle. À tel point que Sylvie Tellier a été invitée, ce vendredi 4 décembre 2020, à s’expliquer à nouveau sur le sujet. "Ça m'a énormément touchée parce que depuis cinq ans, on a une association qui s'appelle Les Bonnes Fées avec seize Miss France et on finance des centres, des maisons, des ateliers socio-esthétiques dans des centres de cancérologie, on est très très proches... Moi à titre personnel, je suis extrêmement touchée dans ma famille par le cancer du sein et je trouve que toute initiative en faveur du cancer du sein, pour inciter les femmes à aller se faire dépister, toutes ces initiatives sont bonnes et doivent être saluées", a commencé par dire la directrice du comité Miss France sur le plateau de "Je t’aime etc". Sylvie Tellier, qui a vécu une année difficile en raison de la Covid-19, a ensuite rappelé : "Nous sommes dans une année compliquée pour tous les délégués. Certains ont été obligés d'organiser leurs élections en une semaine ou quinze jours comme ça a été le cas de Sandra Bisson, ma déléguée en Guadeloupe qui n'était pas en Guadeloupe au mois d'août parce que c'était compliqué de voyager. Quand ma déléguée à organiser cette élection, les jeunes femmes se sont inscrites, elles remplissent un règlement où on leur demande si elles ont participé à des photos sans lingerie, nues ou à caractère érotique ou pornographique. Les jeunes femmes remplissent un règlement, signe en bas de la page et renouvelle plusieurs fois l'absence de photos."

"Ma déléguée n'a pas eu connaissance de l'existence de la photo"

Puis, elle a ajouté face à Daphné Burki : "Ma déléguée a découvert, on lui a transmis, encore une fois ça ouvre toujours la porte à la délation et je rappelle aux candidates : 'Parlez à vos déléguées.' Et donc elle a reçu cette photo en ignorant le contexte…". Pour conclure, Sylvie Tellier a expliqué qu’Anaëlle Guimbi n’avait pas réalisé ces photos pour une campagne nationale. Un problème pour le comité. "Cette jeune femme a fait cette photo, l'a postée sur les réseaux sociaux avec un hashtag, c'était son initiative. Donc comme il n'y avait pas de campagne nationale, ma déléguée n'a pas eu connaissance de cette campagne ! Encore une fois, je protège, je défends ma déléguée, et Dieu sait que ce sont des bénévoles et ils ne font pas des sans-fautes. Mais on a eu une année exceptionnelle, on tape sur des gens qui font des choses et moi, je tiens à la défendre parce que ma déléguée n'a pas eu connaissance de l'existence de la photo et surtout, du contexte", a-t-elle dit avant de conclure : "Écoutez, si elle accepte cette jeune femme dans l'élection, est-ce que vous pensez qu'au moment où l'élection va se produire, que certaines jeunes femmes qui ont participé à ce concours, qui ont signé ce règlement, est-ce que vous ne pensez pas que l'élection ne peut pas être invalidée ?".

Par Matilde A.