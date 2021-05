Miss Univers 2020 : Amandine Petit adresse un message à Andrea Meza

Amandine Petit n’aura finalement pas réussi à s’imposer au concours Miss Univers. Malgré de nombreux conseils notamment de la part d’Iris Mittenaere, Miss France 2021 a terminé dans le top 21 du concours. Une déception pour Sylvie Tellier, mais une réussite pour Amandine Petit : "ça fait extrêmement plaisir. C’est vrai que c’est un résultat assez incroyable avec beaucoup de travail derrière, une belle préparation. S’imaginer avoir un tel parcours seulement cinq mois après avoir été élue Miss France et un changement de vie aussi radical, c’est fou. Il y a encore quelques mois, j’étais chez moi en tant qu’étudiante. Me retrouver au concours de Miss Univers, c’est assez incroyable", a confié Amandine Petit à nos confrères de LCI.

"je souhaite une magnifique année à notre nouvelle Miss Univers"

C’est finalement Andrea Meza, la représentante du Mexique qui a été désignée grande gagnante du concours. Malgré sa défaite, Amandine Petit a tenu à adresser un message à la jeune femme de 26 ans sur Instagram : "Et la nouvelle Miss Univers est Andrea Meza. Quelle magnifique expérience. Quelle fierté d’avoir représenté les couleurs de la France lors de cette 69ème cérémonie. J’aimerais vous remercier pour tout votre soutien, vos messages, vos appels... Et surtout, je souhaite une magnifique année à notre nouvelle Miss Univers". Auprès de LCI, Amandine Petit avait révélé si Andrea Meza avait été une amie pendant le concours : "On était toutes camarades mais elle faisait partie des personnes avec qui je pouvais rigoler et danser. Après, il y avait la barrière de la langue parce qu’elle parlait majoritairement espagnol et quand elle utilisait l’anglais je ne comprenais pas nécessairement tout ce qu’elle me disait. Elle fera une très bonne Miss Univers".

Par Alexia Felix