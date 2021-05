Miss Univers 2020 : Miss Mexique élue, Amandine Petit termine dans le top 21

Après deux ans d’attente, le concours Miss Univers a eu lieu en Floride au Seminole Hard Rock Hotel and Casino d’Hollywood ce dimanche 16 mai. Et cette année, c’est Andrea Meza, Miss Mexique, qui a été élue. La jeune femme de 26 ans succède à Zozibini Tinzi Miss Afrique du Sud, qui avait été couronnée Miss Univers en 2019 et qui avait gardé la couronne deux ans de suite à cause du coronavirus. La victoire du Mexique est un coup dur pour Amandine Petit. La représentante tricolore qui semblait faire partie pourtant des favorites cette année a terminé dans le top 21 du concours, et n’a donc pas été retenue parmi les 10 dernières finalistes.

Amandine Petit soutenue par sa famille

Malgré tout, Amandine Petit a pu compter sur le soutien de ses proches. La mère de miss France 2021 a fait des confidences à France Bleu : "On était comme beaucoup devant notre télévision. Amandine a été rayonnante. On est fier de son parcours, elle a très bien défilé. C'est vrai que l'on est aussi content de la retrouver. On va se débrouiller pour aller l'accueillir à l'aéroport quand elle rentrera". Jennifer Gallet, déléguée régionale du comité Miss Normandie, a également salué le parcours d’Amandine Petit : "On aurait aimé la voir bien au-delà, mais son parcours est incroyable. Les filles étaient très très belles". Et bonne nouvelle pour Amandine Petit, elle va pouvoir rencontrer ses fans dès son retour en France : "Amandine n'a pas encore eu l'occasion de faire son grand retour en Normandie. Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, ça sera l'occasion de le faire. Elle va pouvoir rencontrer le public français qui l'a élue. Elle participera notamment à toutes les élections de miss régionales", a expliqué Jennifer Gallet.

Par Alexia Felix