Miss Univers - Amandine Petit : Ces conseils qu'elle a reçus pour le concours

Quatre ans après l’exploit d’Iris Mittenaere, Amandine Petit va tenter à son tour de remporter la couronne de miss Univers ce dimanche 16 mai. Présente en Floride depuis plusieurs jours, Amandine Petit peut en tout cas compter sur le soutien de ses fans, mais aussi des anciennes miss France. D’ailleurs, la jeune femme a eu droit à de précieux conseils juste avant l’événement, notamment de la part d’Iris Mittenaere : "Elle m'a donné des conseils par rapport à la démarche, la posture. Ainsi que sur l'état d'esprit à avoir : se dire qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas moi. Continuer à y croire tout le temps, garder le cap, et surtout rester moi-même. Ne pas vouloir changer ni se comparer aux autres candidates, même si c'est compliqué", a expliqué Amandine Petit à nos confrères de Télé Star.

"Sourire tout le temps et à tout le monde"

En plus d’Iris Mittenaere, Amandine Petit a pu compter sur les encouragements de Laury Thilleman, qui avait terminé sixième du concours en 2011 : "Elle m’a conseillé d’être à fond parce que l’aventure passe très vite mais aussi de sourire tout le temps à tout le monde. Elle m’a aussi dit de mettre 'amazing' et 'fabulous' dans chaque phrase et que ça serait bon". Amandine Petit a également le soutien infaillible d’Arnaud Sol Dourdin, l’homme qui apprend aux Miss à marcher, et à qui Amandine Petit montre les tenues qu’elle va porter le jour même ainsi que son maquillage : "Nous avons créé un groupe avec l’organisation Miss France et ils m’envoient des messages tous les jours. Ils me demandent si j’ai le moral et m’apportent beaucoup de motivation". Rendez vous sur Paris Première dès 2h du matin pour suivre le concours de miss Univers.

Par Alexia Felix