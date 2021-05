Miss Univers - Amandine Petit : Des rivalités entre les concurrentes ? Elle répond

Amandine Petit est en peine préparation pour le concours de Miss Univers. En attendant de savoir si la jeune femme va réussir à succéder à Iris Mittenaere, Amandine Petit a révélé à ses abonnés sur la Toile avoir été victime de deux mésaventures depuis son arrivée en Floride : "J'ai troué mon pantalon et j'ai aussi perdu ma trousse de beauté. Donc depuis le début de l'aventure, je n'ai pas ma crème, mon démaquillant... Une autre Miss m'a prêté ses affaires et on a reçu des produits en cadeau donc depuis le début, je les utilise (…) C'était mon premier pantalon pour les répét' et je n'ai pas fait attention. Le fer était extrêmement chaud et j'ai fait un trou. Du coup une autre Miss m'a aidée. On a fait de la couture, sauf qu'on n'est pas trop couturières. Mais j'ai réussi à le mettre pour les répétitions et personne n'a vu que j'avais un trou. Ça s'est extrêmement bien passé et j'ai fait de très belles photos avec le pantalon".

"On sent que nous sommes dans une compétition"

En plus de ces mésaventures, Amandine Petit a-t-elle dû faire face à de la rivalité avec ses concurrentes ? Lors d’un entretien avec TV Magazine, miss France 2021 a répondu à la question : "On sent que nous sommes dans une compétition mais les filles sont gentilles, il n’y a pas de mauvaises personnes. Je ne ressens pas de tension particulière et il ne m’est rien arrivé. On dit que je suis le clown de la promotion et c’est clairement moi !". Au cours de cet entretien, Amandine Petit a également fait un petit clin d’oeil à Thomas Pesquet : "Si toutes les planètes s’alignent et que je suis élue, je rejoindrai alors Thomas Pesquet, qui est normand comme moi, dans l’univers !".

