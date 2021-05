Miss Univers : Amandine Petit victime de mésaventures, elle raconte

Ce dimanche 16 mai se déroulera le concours Miss Univers en Floride. Présente sur place depuis plusieurs jours, Amandine Petit continue de donner régulièrement de ses nouvelles à ses fans. Et alors que la jeune femme s’amuse à dévoiler les coulisses du concours à ses abonnés, elle a révélé ce jeudi 13 mai avoir été victime de deux mésaventures depuis son arrivée : "J'ai troué mon pantalon et j'ai aussi perdu ma trousse de beauté. Je pense que j'ai dû laisser ma trousse dans le bac en plastique sur lequel il faut sortir tous ses produits de beauté quand on est à l'aéroport. Donc depuis le début de l'aventure, je n'ai pas ma crème, mon démaquillant... Une autre Miss m'a prêté ses affaires et on a reçu des produits en cadeau donc depuis le début, je les utilise".

"Je ne l’ai pas fait exprès"

Concernant le fameux pantalon ruiné suite à une faute d’inattention, Amandine Petit a une nouvelle fois pu compter sur l’aide d’une autre miss : "Je l'ai repassé pour pouvoir le mettre pour les répétitions. C'était mon premier pantalon pour les répét' et je n'ai pas fait attention. Le fer était extrêmement chaud et j'ai fait un trou. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais très mal le soir où ça s'est passé parce que je n'avais pas de tenue pour le lendemain et surtout, j'étais vraiment embarrassée. Du coup une autre Miss m'a aidée. On a fait de la couture, sauf qu'on n'est pas trop couturières. Mais j'ai réussi à le mettre pour les répétitions et personne n'a vu que j'avais un trou. Ça s'est extrêmement bien passé et j'ai fait de très belles photos avec le pantalon. Comme quoi il faut toujours croire en soi". Reste à voir si ces deux petites mésaventures porteront tout de même chance à Amandine Petit.

Par Alexia Felix