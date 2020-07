Monica Bellucci : Sa fille Deva accusée d’avoir recours à la chirurgie, elle réplique

Si Deva Cassel ne fait que de très rares apparitions sur les réseaux sociaux, l’adolescente ne cesse de faire sensation. La fille de Monica Bellucci et de Vincent Cassel a ainsi en mai denier subjugué la Toile avec une photo d’elle au naturel. Et il y a quelques jours, la jeune fille de 15 ans a décidé de poster une nouvelle photo d’elle sur Instagram. Sur le cliché, Deva Cassel se dévoile sur un cliché artistique. Malheureusement pour la jeune fille, la photo n’a pas été du goût d’un internaute, qui n’a pas hésité à accuser Deva Cassel d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique : "Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec vous-même ? Vous étiez jolie avant l'opération, vous n'avez pas besoin d'imiter votre mère et de lui voler son identité. Vous feriez mieux d'être vous-même et de trouver votre place. Concentrez-vous sur votre talent et soyez une bonne actrice comme votre légende de père et cessez de vous conduire comme une adulte. Agissez comme une adolescente, car vous n'êtes qu'une adolescente", lui a-t-il écrit, pointant du doigt une correction au niveau des lèvres.

Deva Cassel déjà adepte de la chirurgie ?

Face à ce commentaire, Deva Cassel n’a pas voulu se laisser faire. Alors qu’elle a décidé de se lancer dans le milieu du mannequinat, l’adolescente a réfuté cette accusation en donnant quelques explications : "S'il vous plaît, je vais bientôt avoir 16 ans. Il est normal que les adolescents subissent des changements physiques, surtout à cet âge. Je n'ai jamais envisagé de me faire opérer et je sais que mes parents ne me laisseraient jamais subir une intervention pour changer mon corps sans raison. Mes lèvres ont évolué comme le reste de mon corps parce que c'est comme ça que le corps humain fonctionne ! Alors s'il vous plaît, réfléchissez avant d'essayer de répandre des nouvelles aussi stupides et inutiles sur les jeunes". Une réponse qui a été saluée par les internautes.

