Mort de Nicole Thea : son oncle en dit plus sur les causes de son décès

Nicole Thea est morte samedi 11 juillet. Sa famille en a fait l’annonce dimanche. La star de YouTube n’était âgée que de 24 ans. Un drame d’autant plus terrible que la jeune femme était enceinte de huit mois. Elle s’apprêtait à accueillir avec son compagnon un petit garçon prénommé Reign. Nicole Thea est décédée chez elle à Hexborough dans le Yorkshire (Royaume-Uni) après avoir signalé à son compagnon Global Boga qu’elle avait mal à la poitrine et au dos. Son oncle Charles Murray a accordé une interview au Daily Mail ce mercredi 15 juillet. Il a révélé les causes de la mort de la jeune femme. "De ce que nous savons pour le moment, nous pensons qu’elle a eu une crise cardiaque. Elle était chez elle et elle a dit à son compagnon qu’elle souffrait de la poitrine et du dos. Elle a dit qu’elle avait du mal à respirer. Qu’elle avait mal à la poitrine", révèle-t-il. "C’est irréel car elle était si jeune. C’est un choc. Ça nous a vraiment bouleversés", continue Charles Murray.

La star de YouTube n’avait pas de soucis de santé particuliers

"C’est une danseuse et nous ne pensons pas qu’elle avait des problèmes de santé sous-jacents. C’est terrible. Mais nous ne le saurons avec certitude que lorsque nous aurons l’autopsie", explique encore l’oncle de Nicole Thea. Quelques jours plus tôt, la jeune femme avait confié à ses 250 000 abonnés qu’elle ne sentait pas bien, qu’elle avait l’impression que "quelque chose la tuait de l’intérieur et qu’elle allait mourir". L’annonce de la mort de la jeune femme a été faite sur les réseaux sociaux. "À tous les amis et sympathisants de Nicole, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils, qu'elle et Boga ont appelé Reign, sont décédés tristement samedi matin. En tant que famille, nous vous demandons de nous donner de l'intimité parce que nos cœurs sont vraiment brisés et que nous avons du mal à faire face à ce qui s'est passé", ont écrit ses proches.

Par Non Stop People TV