Nabilla critiquée pour son mode de vie : Elle répond à ses haters

Nabilla n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. En tout cas, tout sourit à l'ex-star de télé-réalité. Nabilla aime partager sa vie de rêve avec ses nombreux abonnés. Actuellement, l'influenceuse a posé ses valises aux Maldives et profite de sa famille dans un cadre paradisiaque. Ses photos dans ce lieu idyllique, partagées sur les réseaux sodiaux, éblouissent ses fans. Néanmoins, quelques détracteurs sont également au rendez-vous et n'hésitent pas à critiquer la mère de Milann concernant son mode de vie. Certains lui reprochent notamment le fait de ne jamais cuisiner pour sa famille. Sans attendre, Nabilla a tenu à leur répondre.

"Je suis riche"

Ce mardi 8 juin, l'épouse de Thomas Vergara a pris possession de son compte Snapchat pour adresser un message à tous ses haters. "Je n'ai pas le temps de prendre des cours pour faire à manger ! Le jour où j'en aurai besoin, je le ferai. J'ai trois chefs, ma famille mange super bien et je mange bien, je mange healthy ! Je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça...", a déclaré Nabilla en story, avant de poursuivre : "J'ai reçu plein de messages comme ça aujourd’hui alors que j'étais en train de prendre mon bain dans mon hôtel 6 étoiles aux Maldives. Il y en a qui font trop de la peine !". Pour conclure, elle a rétorqué sans tabou : "Je ne vais pas perdre mon temps à faire à manger, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai essayé plusieurs fois, en vain... Je ne sais pas faire à manger, mais je suis riche". Le message est passé.

Par Solène Sab