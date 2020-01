Nabilla : maman gaga pour les 3 mois de son petit Milann

La nouvelle vie de Nabilla c’est : un déménagement réussi à Dubaï, une nouvelle coupe au carré court et surtout un petit Milann qui grandit bien trop vite. Ce samedi 11 janvier le fils de la star célèbre ses trois mois. A cette occasion, Nabilla a posté une photo adorable sur son compte Twitter. On y voit le bambin assis sur les jambes de son père qui fixe la caméra de ses grands yeux. Il a une bouille craquante. D’ailleurs en commentaire, Nabilla écrit "Milann 3 month today" accompagné de trois émojis qui pleurent à chaudes larmes. Un petit coup de mou Nabilla ? Non pas vraiment.

"Maman, elle veut que tu restes tout petit"

Pour avoir une explication de cette émotion, il faut voir la story Instagram postée par la jeune mère un peu plus tôt dans la journée. On y voit les pieds de Milann, puis Milann dans son lit enfin Milann assis sur le canapé. Pendant qu’elle filme, Nabilla commente à voix haute et elle ne veut pas voir son fils grandir ! "Qu’est-ce que c’est que ça, des minis pieds ? Qui c'est qui a trois mois aujourd’hui ? Maman elle est pas d’accord. Il a trois mois mon petit ange. Qu’est-ce que je dois faire pour qu’il arrête de grandir à toute vitesse. C’est pas normal ça dis donc ! Maman elle veut que tu restes toujours petit. Tu comprends. Tu grandis plus hein !" La scène est adorable et à la fois très drôle. Dans la séquence suivante, Nabilla explique à son fils que "tout le monde te souhaite un joyeux moisiversaire ma crevette. C’est quoi tes réactions ? Tu vas pouvoir t’échapper plus vite de maman, ça on sait. Parler, pas encore. Manger des bonbons, hors de question !" La story continue encore et Nabilla n’est pas avare de compliments sur sa progéniture. "Qu’est-ce que tu es beau" "Qu’est-ce que t’es mignon mon amour". Une maman fière. En même temps, qui ne le serait pas devant la bouille de son enfant ?

Milann 3 month today pic.twitter.com/nDomS2q2Up — Nabilla Vergara (@Nabilla) January 11, 2020

Par Mélanie C.